Общество 28 мая 2023, 19:31 Рыбные деликатесы со всей страны привезли на рынок под открытым небом в центре Москвы Специализированный рынок площадью 800 кв. м открылся на «Московской рыбной неделе» Сайт мэра и правительства Москвы

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В 2023 году для удобства покупателей площадь рыбного рынка на переходе от Манежной площади к площади Революции разделили на пять секций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В первой располагается свежая охлажденная рыба разнообразных видов, во второй — замороженная продукция (камбала, окунь, пикша, широкий ассортимент стейков и филе). Третья зона позволяет выбрать копчености горячего и холодного приготовления (муксун, треска, скумбрия, лещ, корюшка, зубатка).

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Отдельную секцию выделили под разные виды сельди. Еще одну отвели под деликатесы: живых и варено-мороженых камчатских крабов, гребешков, морских ежей, мидий и другие дары моря.

На рынке можно купить продукты от поставщиков со всей страны. К примеру, краба-стригуна опилио, устрицы или барабуньку.

Рыбный рынок будет работать до 4 июня включительно.

Ранее свыше трех тысяч магазин предложили покупателям скидки на фестивале «Московская рыбная неделя».