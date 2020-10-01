Рыбная история: окончательный ущерб водным ресурсам Таймыра не определен

1 октября ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) подвели итоги научной экспедиции Росрыболовства на Таймыре.

В ходе видеоконференции эксперты рассказали о количестве и характере проведенных исследований, а также о методиках расчета ущерба водным биологическим ресурсам.

Напомним, на прошлой неделе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в результате аварии на ТЭЦ-3 «Норникель» должен выплатить государству единовременный штраф в размере 3,5 млрд рублей. А кроме того, еще 40 млрд рублей потребуется для восстановления нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

«Эти средства пойдут на организацию производства и выпуска мальков», — объяснил заместитель директора по научной работе ФГБНУ ВНИРО Вячеслав Бизиков. «Сейчас в естественные водные объекты необходимо выпустить один или несколько видов из рейтингового списка (осетр сибирский, муксун, нельма, сиг, хариус) общим объемом 8 862 тонны».

При этом спикеры отметили, что стоимость строительства новых рыборазводных заводов, необходимых для искусственного воспроизводства, в эту сумму не входит. А также данная сумма (40 млрд рублей) не включена в ущерб Росприроднадзора (который ранее был оценен в 148 млрд рублей).

«В данном случае научно-исследовательский институт ВНИРО занимается только оценкой в натуральной величине. А уже стоимостные оценки делают другие подразделения Росрыболовства», — добавил Вячеслав Бизиков. «Мы затрудняемся ответить, как и кому будут выплачиваться 40 млрд рублей. Его надо адресовать, наверное, Росрыболовству или Правительству в целом».

«Откуда вообще взялась цифра 40 млрд? Она складывается из цены на разные виды мальков», — сказал Евгений Даринов, руководитель Тюменского филиала ФГБНУ ВНИРО.

В свою очередь, ученые Сибирского отделения РАН, которые также провели на Таймыре комплексное исследование флоры и фауны в рамках «Большой норильской экспедиции», утверждают, что в текущей ситуации простое зарыбление будет неэффективным. Вместо этого представители СО РАН предлагают заняться восстановлением качества воды, впервые в мире осуществив биологические манипуляции по принципу «снизу вверх» по пищевой цепи.

«Окончательный расчет мы подготовим к концу ноября», — сказал заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики СО РАН Михаил Гладышев. «Но первый предварительный расчет мы уже отправили в Сибирское отделение РАН, и уже оценили ущерб по методике, утвержденной Росрыболовством. Он составил 68,4 млн рублей. Он будет без учета затрат на зарыбление, поскольку с 1980-х годов озеро Пясино является не просто малокормным, а даже дистрофным, поэтому его зарыбление — это выбрасывание денег на ветер, а мальков на погибель».

Вячеслав Бизиков не стал отрицать любопытности данного подхода, однако пока от идеи зарыбления не отказался: «К сожалению, в настоящее время у нас нет рабочих контактов с Сибирским отделением РАН, и их результаты нам пока не известны. Но я так понимаю, что они предлагают какие-то меры по мелиорации пострадавших водных объектов. Возможно, они вполне разумны».

На вопрос о том, когда специалисты ВНИРО последний раз изучали рыбу в этой части Таймыра и на каких данных основан текущий вывод о сокращении ее численности, Вячеслав Бизиков ответил, что настолько масштабная научная экспедиция проводилась в 2020 году впервые, а полученные показатели сравнивались с фоновыми значениями чистых водоемов и показателями двухлетней давности.

«В экспедиции 2020 года участвовали 37 человек, включая двух докторов наук и 11 кандидатов наук. Это уникальный опыт», — отметил Бизиков. «Были проведены контрольные отловы рыбы, отобраны пробы на содержание в ней нефтепродуктов. Но информация для сравнения у нас все-таки есть — это данные от 2017–2018 годов, когда наши малочисленные группы сотрудников красноярского филиала ВНИРО работали вместе с рыбаками, наблюдали и анализировали поступающие уловы».

Пользуясь случаем, заместитель директора по научной работе ФГБНУ ВНИРО Вячеслав Бизиков поблагодарил представителей «Норникеля» за помощь в организации исследований.

«Мы контактировали, взаимодействовали и сотрудничали с компанией на всех этапах нашей экспедиции», — подчеркнул Бизиков. «Мы были в это время одной командой. И надеюсь, что в итоге это будет история успеха, а не поражения. Если будет разработана многолетняя программа мониторинга и реабилитации, то все можно восстановить».