Общество 06 января 2024, 14:23 Рыбаков Магадана предупредили об опасности выхода на лед в бухте Гертнера МЧС предупредило рыбаков о трещине на льду в бухте Гертнера в Магадане

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На льду в бухте Гертнера Охотского моря, которая считается популярным местом для рыбалки, появились «живые» трещины. Сотрудники МЧС, спасатели мэрии и областного Пожарно-спасательного центра провели рейд, чтобы предупредить рыбаков об опасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Магаданской области.

В МЧС уточнили, что самая большая трещина шириной в полтора метра пролегает от Черного ключа до острова Монах на расстоянии четыре километра от берега. Спасатели напомнили рыбакам об опасности нахождения на льду. Местным жителям рекомендуют воздержаться от рыбалки.

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В разных регионах России сотрудники МЧС спасают рыбаков, провалившихся под лед. В середине декабря такой случай произошел в Волоколамске, в начале прошлого месяца — в столичном районе Строгино.