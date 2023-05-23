Общество 23 мая 2023, 10:01 Рыбаки два раза за вечер встретили тигров в Приморье Центр «Амурский тигр»: рыбаки дважды за вечер встретили семью тигров в Приморском крае РИА «Новости»

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Мужчины, отправившиеся на рыбалку в Приморском крае, дважды за вечер встретили семью тигров. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» в своем Telegram-канале.

Рыбаки снимали диких животных на видео. По этим кадрам в «Амурском тигре» предположили, что встреча случилась на территории одного из охотхозяйств в Шкотовском районе.

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«Поведение тигров абсолютно адекватное — они у себя дома», — отметили в центре.

В Telegram-канале выложили два видео. Судя по разговорам рыбаков, один из роликов они сняли по пути на рыбалку, а второй — когда ехали обратно.

Оба видео мужчины снимали из автомобиля. Первый ролик продемонстрировал тигрицу, лежащую в кустах, и разгуливающего позади тигра. На втором видео мать-тигрица и трое тигрят выходят на дорогу прямо перед машиной, один из рыбаков открывает окно и громко кричит на хищников, чтобы они отошли.

«Случай действительно удивительный. Дважды за вечер встретили тигров», — обратили внимание в центре.

Ранее амурский тигр напал на человека и едва не убил его в Хабаровском крае. Животное набросилось на тракториста лесозаготовительной бригады, когда тот осматривал технику. Коллеги помогли мужчине и освободили его из лап хищника.