Рыбакам-любителям разрешат продавать свой улов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о том, чтобы разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов. Об этом написала «Российская газета».

Рыбакам-любителям могут разрешить продавать выловленную рыбу или продукцию из нее, рассказал глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас рыбаки не могут продавать свой улов. Это считается незаконным предпринимательством.

Предполагается, что для продажи улова необходимо получить рыболовные билеты, выдачей которых будут заниматься органы Росрыболовства. Какие сведения о рыбаке должны быть указаны в билете и сколько он будет действовать, не уточняется. Груздев также отметил, что если документ будут выдавать только в бумажной форме, то его получение усложнится. Поэтому нужно осуществлять выдачу и электронном формате.

В законе также планируют прописать, сколько своей добычи за один раз может продать рыбак, сообщило Ura.ru. При этом ловить для себя рыбаки по-прежнему смогут и без документа.

С изначальной инициативой о рыболовных билетах выступили в Совете Федерации, написало РИА ФАН.