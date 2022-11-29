Общество 29 ноября 2022, 12:28 Рыбак, уснувший на реке в Татарстане, напугал местных жителей

Читать 360tv в

В Мамадышском районе Татарстана местные жители обратились в МЧС с просьбой спасти мужчину, который лежал на льду. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, прибывшие на реку Вятка спасатели увидели рыбака, который уснул прямо около ледоруба. Возле него лежал рюкзак.

Реклама

Подойти к рыбаку было не так просто, поскольку рядом было множество промоин. Спасатели решили использовать воздушную подушку, после чего мужчина был благополучно доставлен на берег.

Реклама