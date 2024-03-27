Общество 27 марта 2024, 10:32 Рыбак-пенсионер на Чукотке провел пять месяцев в тундре МВД: на Чукотке спасли 70-летнего мужчину, который провел пять месяцев в тундре РИА «Новости»

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Полицейские в Чукотском автономном округе разыскали и привезли домой 70-летнего мужчину, который из-за морозов застрял в тундре на пять месяцев. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С заявлением в полицию пришла супруга пропавшего. Она сообщила, что пенсионер является заядлым рыбаком и любителем природы Севера.

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«Много лет подряд он в одиночку уходит в домик на берегу реки на дальний промысел, проводя без связи с родственниками от трех до шести месяцев», — рассказала женщина.

Пенсионер ушел в тундру осенью 2023 года, но не вернулся к Новому году, как изначально планировал. Правоохранители нашли его примерно в 150 километров от села Усть-Белая в сильно истощенном состоянии. Последнее время он питался только рыбой и корой деревьев.

Семья мужчины выразила полицейским благодарность за помощь в безвыходной ситуации и неравнодушие.

В мае 2023 года спасатели вывезли из тундры на Ямале пропавших троих взрослых и подростка.