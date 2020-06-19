Рыбак на маленькой лодке вышел в шторм в Финский залив. Видео

Житель Санкт-Петербурга отправился рыбачить в Финский залив и попал в настоящий шторм. Мужчина записал свою борьбу со стихией на видео и выложил в Сеть.

Рыбак на своей странице во «ВКонтакте» признался, что камера не способна передать всего ужаса ситуации.

«Тот случай, когда надо было сидеть дома. Ветер — 20 метров в секунду, град, молнии. <…> Волна за полтора метра», — описал он свое положение на лодке.

Мужчина заявил, что на самом деле сильно испугался. На опубликованных им кадрах серое небо то и дело озаряют вспышки молний, дует сильный ветер, а лодку качает на поднимающихся волнах.

В Сети рыбаку указали на беспечность и посоветовали больше так не делать. «Что Финский, что Ладога ошибок не прощают», — писали в комментариях к видео в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Другие пользователи заметил, что приключение петербуржец запомнит надолго.