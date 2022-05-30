Российские пользователи чаще начали регистрироваться на платформе RuTube. По сравнению с февралем в апреле прирост составил 28%, трафик увеличился в 11 раз. На YouTube количество уникальных пользователей не изменилось. Об этом говорят результаты исследования оператора МТС, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Big Data МТС проанализировала количество уникальных пользователей и трафик на платформах RuTube, YouTube, Vimeo и Twitch в феврале и апреле 2022 года. Высокие темпы роста показала платформа RuTube: количество пользователей с февраля по апрель выросло на 28%, при этом объем трафика увеличился в 11 раз», — сказано в сообщении мобильного оператора.

При этом уточняется, что хотя число уникальных пользователей на YouTube осталось прежним, трафик в апреле подрос на 20% по сравнению с показателями последнего месяца зимы.

У видеохостинга Vimeo количество пользователей в апреле уменьшилось на 14% по сравнению с февралем, трафик упал на треть. Что касаетсяTwitch, то там напротив число юзеров выросло на 6%, а трафик платформы — на 13%.

Ранее генеральный директор RuTube Александр Моисеев рассказал, что на платформе появятся новшества. Например, заработает личный кабинет блогера.