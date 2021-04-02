Rutube проведет перезапуск. На платформе можно будет стримить и смотреть телеканалы

Российская видеоплатформа Rutube обзаведется новым актуальным функционалом в этом году. В будущем она сможет составить конкуренцию YouTube.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз, пока изменения коснулись только дизайна.

«Полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом», — говорится в сообщении.

Сейчас пользователи могут смотреть контент без регистрации и монетизировать его. В тестовой версии есть разделы с подкастами, образовательной информацией и трансляциями. В ближайшее время на платформе можно будет стримить.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере», — заявил генеральный директор Rutube Роман Максимов. По его словам, впереди еще много работы.

В конце прошлого года глава «Газпром-Медиа». Александр Жаров заявил, что компания собирается сделать свой видеохостинг «не хуже YouTube» с точки зрения инструментов сервиса. Он ответил, что в вопросах монетизации Rutube со временем превзойдет платформу от Google.