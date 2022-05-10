Rutube подвергся самой масштабной кибератаке в истории сервиса

Сайт Rutube, который перестал работать 9 мая, продолжает быть недоступным для пользователей. При попытке зайти на сайт пользователям сообщают о продолжении технических работ.

«Rutube заказали. Мы продолжаем вести восстановительные работы. Напомним, что платформа легла утром 9 мая, <…> это спланированные и — что важно — дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют», — заявили представители компании в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что все данные пользователей защищены, а злоумышленникам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, заверили в компании.

Также сотрудники сервиса обратились к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, который накануне порадовался в своем Telegram сбою в работе видеохостинга.

«Спасибо вам за пиар, и мы могли бы переводить посты для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык. Обещаем новость о восстановлении Rutube передать вам на эксклюзивных правах», — отметили представители компании.