Руцкой рассказал о роли иностранца из окружения Ельцина в развале СССР

Незадолго до развала СССР неизвестный человек с иностранным акцентом из окружения президента РСФСР Бориса Ельцина давал ему советы относительно назначений на высшие посты в государстве. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: „Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента“», — рассказал Руцкой в интервью Lenta.ru.

Ельцин ответил, что подумает над этим, добавил Руцкой. Он уточнил, что этот случай произошел приблизительно через полторы недели после выступления ГКЧП.

Борис Ельцин — первый президент России. Впервые занял этот пост в 1991 году, в 1996 году выиграл выборы повторно и занимал эту должность до конца 1999 года.

В мае Владимир Познер рассказал, как в 1980-е делал интервью с будущем первым президентом России Борисом Ельциным.