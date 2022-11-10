Общество 10 ноября 2022, 10:36 RuStore решили сделать обязательным для предустановки Кабмин: российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки РИА «Новости»

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Российский единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

«Сервис включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Он заменит программу для доступа к социально значимым ресурсам App List», — сказано в сообщении.

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В кабмине подчеркнули, что такое решение обеспечит российским пользователям бесперебойный доступ к цифровым услугам и сервисам при внешних ограничениях.

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Одновременно правительство увеличило с 10 до 15 количество обязательных для предустановки приложений аудиовизуальных сервисов.

Магазин приложений RuStore разработала и запустила VK при поддержке Минцифры. В мае пользователям доступна только бета-версия, написал «Царьград». По оценкам создателей, у RuStore есть все шансы, чтобы стать крупнейшим российским магазином приложений.