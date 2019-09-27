Рустам Танкаев напомнил о стремлении Польши избавиться от зависимости от российского газа
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев обсудил с ИА НСН слова польских коллег о том, что от проблем с голубым топливом Варшаву спасло ограничение использования европейского газопровода OPAL для «Газпрома».
Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом OpalПодробнее
«Поляки стремятся избавиться от зависимости от российского газа», — пояснил специалист.
Он напомнил, что Польша покупает у американцев СПГ. Для этого прошлой осенью Конгресс США дал Варшаве дотацию в один миллиард долларов. По мнению Танкаева, она уже могла закончиться, и неизвестно, будет ли новая. Ее наличие позволяло держать цены на сжиженный природный газ ниже, нежели цены на голубое топливо из России. Однако это была искусственная мера и долго она продержаться не могла.