Рустам Танкаев напомнил о стремлении Польши избавиться от зависимости от российского газа

Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal Подробнее

«Поляки стремятся избавиться от зависимости от российского газа», — пояснил специалист.

Он напомнил, что Польша покупает у американцев СПГ. Для этого прошлой осенью Конгресс США дал Варшаве дотацию в один миллиард долларов. По мнению Танкаева, она уже могла закончиться, и неизвестно, будет ли новая. Ее наличие позволяло держать цены на сжиженный природный газ ниже, нежели цены на голубое топливо из России. Однако это была искусственная мера и долго она продержаться не могла.