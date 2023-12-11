Общество 11 декабря 2023, 10:42 Russpass представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны Russpass представил аудиоэкскурсию «Новогоднее ралли» по четырем регионам страны Сайт мэра и правительства Москвы

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Накануне зимних праздников туристический сервис Russpass представил аудиоэкскурсию по четырем регионам страны «Новогоднее ралли». Путешествие начнется от московского музея «Автомобили мира», а завершится у колокольни Воскресенского собора в Шуе, передали в пресс-службе городской мэрии.

Маршрут охватывает Москву, Павловский Посад, Покров, Владимир, Лежнево и Шую, где ежегодно проходит фестиваль «Русское Рождество». Автомобилисты также посетят Суздаль, который в следующем году город отметит свое тысячелетие. Опорными точками маршрута станут семь колоколен.

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Путешественники узнают тайны Свято-Введенского Островного монастыря возле Покрова, Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, Суздальского кремля, Троицко-Знаменской церкви в поселке Лежнево и других памятников архитектуры.

«Попутчиками» станут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычев, а также историк и телеведущий Виталий Калашников.

Кроме этого, пользователям Russpass стали доступны анонсы музеев, городских фестивалей и тематических аудиоэкскурсий. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с зимними маршрутами, концертами и другими мероприятиями, чтобы построить планы на предстоящие новогодние каникулы.