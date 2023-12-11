11 декабря 2023, 10:42
Russpass представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны
Russpass представил аудиоэкскурсию «Новогоднее ралли» по четырем регионам страны
Накануне зимних праздников туристический сервис Russpass представил аудиоэкскурсию по четырем регионам страны «Новогоднее ралли». Путешествие начнется от московского музея «Автомобили мира», а завершится у колокольни Воскресенского собора в Шуе, передали в пресс-службе городской мэрии.
Маршрут охватывает Москву, Павловский Посад, Покров, Владимир, Лежнево и Шую, где ежегодно проходит фестиваль «Русское Рождество». Автомобилисты также посетят Суздаль, который в следующем году город отметит свое тысячелетие. Опорными точками маршрута станут семь колоколен.
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Путешественники узнают тайны Свято-Введенского Островного монастыря возле Покрова, Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, Суздальского кремля, Троицко-Знаменской церкви в поселке Лежнево и других памятников архитектуры.
«Попутчиками» станут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычев, а также историк и телеведущий Виталий Калашников.
Кроме этого, пользователям Russpass стали доступны анонсы музеев, городских фестивалей и тематических аудиоэкскурсий. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с зимними маршрутами, концертами и другими мероприятиями, чтобы построить планы на предстоящие новогодние каникулы.
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Москва 2023
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