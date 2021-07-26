Русскоязычный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 возмутил украинских геймеров

Журналист из Украины Сергей Коршунов назвал проявлением неуважения к украинцам опубликованный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 на русском языке. Об этом сообщило ИА Nation News.

Корме того, журналист был возмущен, что презентацию игры S.T.A.L.K.E.R. 2 во время выставки E3 проводили на русском языке. Он отметил, что в проекте прослеживается русская транслитерация названия города Чернобыль.

«Украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском?» — возмутился Коршунов.

В первой части видео разработчики показали часть поэмы «Катерина» Тараса Шевченко. Игра имеет подзаголовок Heart of Chernobyl.