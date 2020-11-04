«Русский марш» на Цветном бульваре провалился

В Москве возле станции метро «Цветной бульвар» собрались пара десятков участников движения «Русский марш». На несогласованную акцию каждый раз собираются все меньше и меньше.

По данным Вести.ru, сейчас на месте дежурит полиция. Сотрудники правоохранительных органов просят собравшихся не мешать прохожим. Официальных данных о задержанных пока не поступало.

Изначально марш планировали провести традиционно в Люблине, но столичная мэрия отказала из-за пандемии коронавируса. Тогда участники решили поменять формат и просто возложить цветы к приемной ФСИН на Цветном бульваре, почтив память умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича.

Представители русских националистических организаций на протяжении 16 лет каждое 4 ноября организовывают в стране «Русский марш». С каждым годом на него собирается все меньше людей, и популярность этого движения постепенно угасает.

В мае скончался редактор «Русского марша», писатель и националист Константин Крылов.