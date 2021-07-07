Русский характер в кино: популярные российские телеведущие объединят усилия в работе над совместным проектом

Владимир Познер и Иван Ургант снимут документальный фильм «В поисках русского характера» во время путешествия на теплоходе по Волге. Авторы проекта уже запланировали творческую встречу с жителями Нижнего Новгорода, она пройдет 16 июля в сквере имени Свердлова, сообщили в городском департаменте культуры.

В рамках проекта телеведущие посетят восемь волжских городов, чтобы снять восьмисерийный фильм о противоречивом и многогранном русском характере. Соавторы проекта поплывут на теплоходе по Волге, останавливаясь в Саратове, Казани, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Костроме, Городце и Рыбинске.

Интерес известных телеведущих к столь непростой и глубокой теме понятен. Русский характер интересовал еще классиков литературы, а сегодня к нему обращаются многие режиссеры в своих художественных киноработах. На примере реальных личностей они стремятся показать зрителям все грани этого явления.

Безусловно, любой характер ярче всего раскрывается в экстремальных условиях. Еще в 2014 году компания «Триикс медиа» выпустила фильм «Русский характер» о противостоянии военного моряка и группы бандитов, орудующих в поселке на берегу Крыма.

Примечательно, что главного антагониста в фильме играет актер Кирилл Полухин, который в 2020 году неожиданно сменил амплуа, сыграв главного героя в картине «Шугалей». Боевик также снят кинокомпанией «Триикс медиа», а в основу его сюжета легла реальная история социолога Максима Шугалея, попавшего в плен к ливийским боевикам. Россиянин не только стойко пережил незаконный арест, но и смог выполнить свою работу — передал в Россию собранные социологические данные, которые пролили свет на реальную обстановку в Ливии. У киноленты есть сиквел «Шугалей-2», оба фильма в полной мере раскрывают понятие «русский характер» на примере героя.

Вышеупомянутая студия смело берется за подобные остросоциальные темы, ведь именно они, при всей моральной тяжести, пробуждают зрительский интерес. Ранее, в 2019 году, на экраны вышла другая их работа — военная драма «Ржев», снятая по мотивам повести автора-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Сюжетно кинолента охватывает события одного дня боев под деревней Овсянникова. Но, как отмечают зрители, в «Ржеве» их привлекает именно детальная проработка характеров персонажей, их внутренние конфликты и моральный выбор.

Из последних работ съемочной группы — боевик «Турист», где тоже раскрывается тема русского характера. По долгу службы россиянин в качестве военного инструктора попадает в Центральноафриканскую Республику. Но вместо передачи опыта, герою приходится принять участие в настоящих боевых действиях, когда мятежники пытаются совершить государственный переворот. Сюжет художественной ленты также отсылает к реальным событиям: попытка срыва выборов в ЦАР действительно была совершена в конце прошлого года. Порядок удалось восстановить благодаря помощи 300 военных инструкторов, направленных в африканское государство по соглашению с Россией.

Примечательно, что в причастности к съемкам фильма заподозрили петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Ранее по его распоряжению в ЦАР были отправлены продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи местному населению. Также известно, что именно по инициативе Евгения Пригожина сняли драму «Ржев». Значимость ржевских сражений для бизнесмена обусловлена участием в них Евгения Ильича Пригожина, деда предпринимателя. А прототип героя «Шугалей» и «Шугалей-2», Максим Шугалей по возвращении из плена получил от бизнесмена 18 миллионов рублей в качестве поддержки. Евгений Пригожин отметил мужество социолога, прошедшего такое тяжелое испытание. Вполне вероятно, что патриотически настроенный бизнесмен поддерживает отечественное кино.

Россиянам нужны современные герои, признают эксперты, и подобные фильмы удовлетворяют этот спрос. Отечественные ленты показывают граждан России как волевых, принципиальных личностей, любящих Родину, борющихся за свои идеалы, неравнодушных к чужой беде. Кроме того, российский кинематограф сегодня широко популярен даже за рубежом. Он уравновешивает американские фильмы, где русских чаще выставляют агрессорами и антигероями.

Напомним, что в российской столице настолько высоко оценили роль киноискусства в социально-нравственном воспитании детей, что запустили проект «Московское кино в школе». В рамках мероприятия подросткам покажут советскую и российскую кино-классику для «думающего» зрителя. Качественные отечественные фильмы вполне могут послужить базой для воспитания настоящего «русского характера».