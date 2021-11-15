«Русский голос Анджелины Джоли» заподозрили в избиении дочери. Муж все опроверг

Дочь актрисы Ольги Зубковой, которая считается официальном голосом Анджелины Джоли в российском прокате, не попадала в больницу после ссоры с матерью. Об этом «360» заявил супруг Зубковой актер Алексей Анненков.

«Нет, не слушайте никого», — сказал Анненков.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источника передал, что 16-летняя девушка оказалась в больнице после ссоры с матерью. Якобы конфликт произошел из-за того, чтобы Зубкова во время ссоры пыталась забрать у дочки телефон.

«Со слов девочки, мать несколько раз ударила ее по лицу ладонью», — сказал собеседник канала.

После этого школьница якобы позвонила отцу и он отвез ее к врачам. Также канал сообщал о том, что актриса во время конфликта была в состоянии алкогольного опьянения.

Telegram-канал «Осторожно, новости» передал, что медики в травмпункте зафиксировали у дочери Анненков ушиб и кровоподтек. Позже актер якобы попросил правоохранительные органы не проводить проверку, поскольку не имеет претензий к жене. Однако отдел по делам несовершеннолетних все равно решил разобраться в этом случае.

Ольга Зубкова — российская актриса театра и кино. Она дублирует таких известных актрис, как Анджелины Джоли, Сигурни Уивер, Кейт Бланшетт.