Общество 19 декабря 2023, 18:45 «Русский Бестселлер»: нейросеть создала единый образ героя российских сериалов

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Нейросеть Midjourney создала единый образ героя популярных российских сериалов 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х. Им стал мужчина-следователь, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу киноканала «Русский Бестселлер».

Искусственный интеллект изобразил сыщика средних лет, который одевается неброско, практично и живет в современной России.

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Отмечается, что для создания этого образа были составлены рейтинги лучших сериалов разных десятилетий. Ими стали «Петербургские тайны», «Каменская», «Мажор», «Вампиры средней полосы» и другие.