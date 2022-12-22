Общество 22 декабря 2022, 15:14 «Русский антивоенный комитет в Швеции» признали нежелательной организацией Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Русский антивоенный комитет в Швеции» РИА «Новости»

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Неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции» признали нежелательной организацией на территории России. Соответствующее решение вынесла Генеральная прокуратура РФ, рассказал РИА «Новости» представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

«Генпрокуратура изучила поступившие материалы и приняла решение о признании иностранной неправительственной организации „Русский антивоенный комитет в Швеции“ нежелательной на территории Российской Федерации», — сообщил он.

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Иванов отметил, что деятельность организации представляет собой угрозу безопасности и конституционному строю России.

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«Для внесения сведений в соответствующий перечень отправили информацию о принятом решении в министерство юстиции», — добавил представитель Генпрокуратуры.

В ноябре надзорное ведомство признало деятельность иностранной компании «Международный научный центр имени Вудро Вильсона в России» нежелательной на территории РФ.