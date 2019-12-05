«Русские — значит, быстро с украинской земли!». Соловьев посмеялся над политологом Незалежной
Украинский политолог Василь Вакаров в эфире передачи «Вечер» на телеканале «Россия-1» удивил ведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
«Мы люди русские», — заявил Вакаров.
Однако сразу стал оправдываться, чем и рассмешил Соловьева.
«Родители мои, бабушка, дедушка, всегда говорили, что мы люди русские. И мои предки, которые из поколения в поколение проживали в нынешней Закарпатской области, — тоже русские», — пояснил политолог.
Ведущий шоу обратил внимание на исторические ремарки первого президента Украины Леонида Кравчука.
«Вам Кравчук объяснил, что вы на 300 лет старше! Русские — значит, быстро с украинской земли!» — уточнил Соловьев.
Вакаров не понял замечание ведущего и продолжил собственные рассуждения.