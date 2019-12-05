  • «Русские — значит, быстро с украинской земли!». Соловьев посмеялся над политологом Незалежной

    05 декабря 2019, 11:30

    Ольга Ситникова

    Украинский политолог Василь Вакаров в эфире передачи «Вечер» на телеканале «Россия-1» удивил ведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    «Мы люди русские», — заявил Вакаров.

    Однако сразу стал оправдываться, чем и рассмешил Соловьева.

    «Родители мои, бабушка, дедушка, всегда говорили, что мы люди русские. И мои предки, которые из поколения в поколение проживали в нынешней Закарпатской области, — тоже русские», — пояснил политолог.

    Ведущий шоу обратил внимание на исторические ремарки первого президента Украины Леонида Кравчука.

    «Вам Кравчук объяснил, что вы на 300 лет старше! Русские — значит, быстро с украинской земли!» — уточнил Соловьев.

    Вакаров не понял замечание ведущего и продолжил собственные рассуждения.