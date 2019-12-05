«Мы люди русские», — заявил Вакаров.

Однако сразу стал оправдываться, чем и рассмешил Соловьева.

«Родители мои, бабушка, дедушка, всегда говорили, что мы люди русские. И мои предки, которые из поколения в поколение проживали в нынешней Закарпатской области, — тоже русские», — пояснил политолог.

Ведущий шоу обратил внимание на исторические ремарки первого президента Украины Леонида Кравчука.

«Вам Кравчук объяснил, что вы на 300 лет старше! Русские — значит, быстро с украинской земли!» — уточнил Соловьев.

Вакаров не понял замечание ведущего и продолжил собственные рассуждения.