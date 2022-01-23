«Русские женщины не проститутки». На авторов «Секса в большом городе» обрушилась волна хейта

Сцена из восьмой серии шоу «И просто так…», продолжающей историю героинь сериала «Секс в большом городе», возмутила российских зрительниц. По сюжету новая героиня Сима (актриса Сарита Чоудри) предположила, что ее соседка — русская проститутка, потому может себе позволить снимать дорогую квартиру на Манхэттене. Такой поворот сюжета не устроил россиянок. Свое возмущение они высказали в Instagram-аккаунте проекта.

В комментариях российские девушки возмутились стереотипным мышлением сценаристов сериала.

«Называть русских женщин проститутками ужасно! Мы боремся против стигмы, а вы об этом шутите», — написала одна из пользовательниц.

Одна из девушек призналась, что смотрела все серии с премьеры «Секса в большом городе» в 1999 году, но следить за дальнейшим сюжетом она не будет.

«У Кэрри русские девушки — больная тема, после того как Бига увела Наташа. А если серьезно, это дичь», — подчеркнула еще одна россиянка.

Комментаторы отметили, что в представлении американских шоураннеров русская женщина может позволить себе хорошую жизнь, только начав зарабатывать оказанием секс-услуг. То, что среди россиянок много талантливых дизайнеров, предпринимательниц и других обеспеченных женщин, им в голову не пришло.

От создателей сериала потребовали принести публичные извинения за оскорбление российских женщин.

Внимание на скандальное высказывание героини обратила бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Она заявила, что эпизод испортил все впечатление от шоу.

«Сериал, который построен на всеобщей толерантности, но при этом вешает ярлыки на русских женщин на весь мир! Тенденция оскорбления славянских женщин в каждом сериале меня очень пугает, и я не хочу, чтобы это становилось нормой!» — подчеркнула она на своей странице в Instagram.

Это не первый скандал вокруг сериала «И просто так...». По данным СМИ, из последнего эпизода вырезали сцену с актером Крисом Нотом после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах. Несмотря на то, что герой, которого играл актер, погиб в самом начале, он должен был появиться в последнем эпизоде. Но из-за скандала сценаристы переписали сцену.