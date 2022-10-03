Русские туристы пожаловались на «наценку за национальность» в Узбекистане | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Русские туристы пожаловались на «наценку за национальность» в Узбекистане Туристы сообщили об огромных наценках за проживание россиян в Узбекистане unsplash

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Россиян заселяют в отели Узбекистана за двойную сумму. В некоторых заведениях даже появилось два прайса: «гражданам Узбекистана» и «россиянам», причем сотрудники врут, что вышел соответствующий приказ, рассказали «360» туристы.

«Приходишь в отель, спрашиваешь номера. Первый вопрос: вы из России? Отвечаешь: да, они сразу: ой, наплыв жесткий, номеров не осталось совсем. Только двухместный люкс. И цена огромная», — пожаловался один из туристов.

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По его словам, для россиян, пытающихся арендовать квартиру, ситуация еще хуже.

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«Жилье, которое стоило 100 долларов в месяц, русским сдают на местном аналоге Avito за 1000 долларов. Либо выставляют за 250, ты звонишь, а в ответ: только что забрали, возьмите вариант подороже, но хороший, — и опять 800 минимум», — отметил турист.

По его словам, с начала частичной мобилизации цены на проживание россиян в Узбекистане подняли в десять раз. Он добавил, что в погоне за наживой собственники квартир готовы выселять арендаторов, которые жили там годами и стабильно платили, и сдавать квартиры русским втридорога.

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