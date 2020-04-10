Русская церковь дала предостережения к Пасхе

В рекомендациях говорится о том, что нужно призвать прихожан к домашним молитвам на время ограничений. Посещать храмы при этом не запрещается.

К рекомендациям прилагается уточнение и приложение. В них говорится о конкретных мерах на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещения храмов прихожанами или их частью. Но не все храмы придерживаются такой позиции.

«Есть призыв [к прихожанам] не ходить на богослужения и совершать служения только священникам и помогающим на службе. Благословения закрывать храмы у нас нет, но все прихожане призваны оставаться в эти дни дома, и поэтому мы совершаем богослужения без прихожан», — приводит слова настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского сайт «Daily Storm».

Также напомнили про «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».