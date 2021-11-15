Русская Скарлетт Йоханссон призналась, что хотела бы попасть в большое кино

Блогер Екатерина Шумская обрела популярность благодаря сходству с голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон. Сейчас ее блог имеет 10 миллионов подписчиков в TikTok и один миллион в Instagram. В большом интервью Life девушка призналась, что хотела бы попасть в большое кино и жить заграницей, однако она страдает дислексией.

Катя родилась в Майкопе в Республике Адыгея. Переехав в Краснодар и пожив там некоторое время, она все же решила перебраться в Москву.

«Конечно, есть желание уехать. Хотелось бы пожить в другой стране даже просто ради интереса, сравнить жизнь там и тут. К тому же дальше Алании я не выезжала. Но есть поговорка „хорошо там, где нас нет“. Сейчас, находясь в Москве, мне кажется, что за границей лучше. Возможно, пожив там немного, мне захочется обратно. Поэтому надо пробовать. Предложения, несомненно, были, однако почти все — крайне сомнительные», — сообщила она.

Катя не исключает, что со временем переберется в Голливуд. Однако чтобы стать актрисой, надо побороть дислексию. Дислексия — это специфическое расстройство способности к обучению. Люди с дислексией имеют сложности с точным и быстрым распознаванием слов во время чтения и письма под диктовку.

«Я хотела бы попасть в большое кино, но у меня дислексия. К сожалению, это единственный момент, который меня останавливает, а так, конечно, это меня очень интересует. Думаю, в ближайшем будущем серьезно этим займусь. Амбиции есть, их много. Я и моя команда делаем все, чтобы сделать их реальностью», — заключила она.