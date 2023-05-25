Общество 25 мая 2023, 11:09 Русская школа управления: 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом

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Аналитики Русской школы управления (РШУ) в результате исследования выяснили, что 37,7% россиян не каждый год берут отпуск в летнее время. Об этом сообщил RT.

Около 31% опрошенных рассказали, что иногда отказываются от отпуска вовсе, а более 5% берут отпуск в другое время года.

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«Большинство опрошенных воспринимают отпуск как возможность отдохнуть от работы и восстановить силы (76%), отправиться в путешествие (60,9%) и провести больше времени с семьей (51,4%)», — говорится в исследовании.

Всего в опросе поучаствовали более тысячи сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса.