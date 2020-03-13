Русская Рапунцель пожаловалась на озабоченного массажиста из отеля. Ей не поверили

Insta-блогер Анастасия Сидорова пожаловалась на домогательства массажиста. Неприятный случай произошел с красавицей в одном из отелей на горнолыжном курорте в Сочи.

По словам девушки, мануальщик во время массажа не стал прикрывать ей полотенцем грудь, массировал ей живот и внутренние поверхности бедер, подбираясь к самым интимным местам ее тела. Он пытался приспустить на девушке белье, гостья отеля пожаловалась, что ей больно. Массажист на жалобы не реагировал.

Свои ощущения после эротического массажа девушка выложила в Instagram: там она ведет блог, где рассказывает о правильном уходе за волосами. Ее прозвали Русская Рапунцель — из-за длинных роскошных волос.

О неприятной ситуации пострадавшая рассказала руководству отеля. Администрация принесла ей извинения. Вызвали полицию. Правоохранители заметили, что ни одной жалобы ранее из этой гостиницы у них не было, но заявление приняли. Администратор спа-зоны — кстати, женщина — отреагировала странно: она предположила, что Сидоровой просто не понравился массаж, и она решила оговорить невиновного мужчину.