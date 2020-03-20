«Русская планета» запустит проект о знаменитостях и первых лицах страны

Героиней первого выпуска проекта станет Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Второй герой — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В третьем выпуске зрители познакомятся с российским бизнесменом Аразом Агаларовым.