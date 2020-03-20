«Русская планета» запустит проект о знаменитостях и первых лицах страны
Сайт «Русская планета» совместно с кинокомпанией «Амальгама» запускает авторский проект российского журналиста, писателя, предпринимателя, деятеля отечественного FM-радиовещания, генерального директора «Газпром-медиа радио» Юрия Костина. Программа «Личные связи» расскажет о жизни российских знаменитостей и первых лиц страны.
Героиней первого выпуска проекта станет Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Второй герой — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В третьем выпуске зрители познакомятся с российским бизнесменом Аразом Агаларовым.