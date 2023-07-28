Общество 28 июля 2023, 13:58 Русская «Барби» Таня Тузова рассказала о своей коллекции кукол стоимостью $2 млн

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Русская «Барби» Таня Тузова в разговоре с изданием kp.ru рассказала о своей коллекции кукол стоимостью два миллиона долларов. Девушка призналась, что первую свою Барби она получила в подарок от мамы еще в шесть лет.

Первый Кен был одет так же, как Райан Гослинг в фильме «Барби». На нем была ковбойская шляпа и черные сапоги со шпорами.

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На сегодняшний день коллекция Тани насчитывает 12 000 кукол. Ее можно оценить в два миллиона долларов. Например, одна Барби 1959 года выпуска стоит только 1,5 миллиона рублей.