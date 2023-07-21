Общество 21 июля 2023, 13:41 Русская Барби Анжелика Кенова сообщила, что планирует посмотреть фильм «Барби»

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Модель Анжелика Кенова (Чепрасова), которую называют российской куклой Барби, в разговоре с журналистами «Газеты.Ru» сообщила, что планирует посмотреть фильм «Барби» с голливудскими актерами Марго Робби и Райаном Гослингом.

Девушка призналась, что ей хочется соединить две полярные эмоции, ведь на экраны выходят сразу премьеры двух фильмов «Барби» и «Оппенгеймера».

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Кенова добавила, что из всех актрис Марго Робби лучше всего подходит на роль современной Барби.