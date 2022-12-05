Общество 05 декабря 2022, 14:34 Russian Internet Week пройдет 12–13 декабря в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Russian Internet Week состоится в Москве 12 и 13 декабря. Серию мероприятий посвятили цифровому контуру России. В рамках RIW пройдет несколько блок-конференций по ключевым темам цифровой экономики, а также стратегические секции и мастер-классы.

Спикеры мероприятия расскажут о трендах отраслей цифровой экономики, обсудят планы на будущее и подведут итоги года.

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Ключевые темами Russian Internet Week станут тренды отраслей цифровой экономики, искусственный интеллект, digital-трансформация и digital в фарме. Обсудят и вопросы edTech, технологии для инфраструктуры, технологии рынка недвижимости и новые бизнес-модели рекламного рынка.

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Маркетплейсы и электронная коммерция, взаимодействие государства и общества в цифре, а также наука, технологии и инновации в ближайшее время также заявлены как темы Russian Internet Week.

Каждую представят в формате helicopter-view: хедлайнер блок-конференции выступит с ключевым докладом, а далее тему дня обсудят на более узконаправленных секциях.

Участники RIW получит максимальные знания по интересующей теме, познакомятся с экспертными мнениями, а также погрузятся в проблематику дискуссий.

В этом году мы хотим детально разобрать каждую заявленную тему, а ключевой особенностью RIW 2022 считаем эксклюзивность контента и экспертность спикеров. Мы уверены, каждый участник мероприятия получит не только новые знания и полезные контактам, но и сформирует собственное мнение и позицию относительно дальнейшего развития той или иной сферы. Наша миссия — собрать на одной площадке ключевых игроков отрасли и выработать отраслевые позиции по заявленным темам. Сергей Гребенников заместитель директора РАЭК, организатор Russian Internet Week 2022.

Организатором RIW 2022 выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Поддержку оказывают Минцифры России, Координационный центр доменов .RU/.РФ, АНО «Цифровая экономика», а также ведущие технологические игроки российского рынка, многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

Russian Internet Week — крупнейшая в России конференция высоких технологий, которая проводится с 2008 года. Она привлекает каждый год специалистов самых разных направлений и уровней подготовки, а также всех игроков экосистемы цифровой экономики. Десятки мероприятия проводят в течение одной недели на нескольких площадках и в различных форматах.

Чтобы подать заявку на участие в качестве спикера, необходимо написать на электронную почту prog@runet.group. Оставить заявку на участие можно и на сайте.

Вход на мероприятие осуществляется по индивидуальным приглашениям организаторов.