Руспродсоюз призвал торговые сети пожертвовать прибылью на фоне подорожания круп

Торговые сети вслед за производителями должны пожертвовать прибылью, чтобы выровнять ситуацию с ценами на рынке круп в России. Это единственный способ избежать банкротств и дальнейшего роста цен. Об этом в разговоре с «360» заявил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

«На наш взгляд, в текущей непростой ситуации торговые сети должны вслед за производителями позаботиться о потребителях и хотя бы минимально пожертвовать собственной маржой. Это единственный способ избежать массовых банкротств пищевых предприятий и роста цен на полке», — поделился своим мнением Леонов.

По словам замглавы Руспродсоюза, торговые сети за два года ни разу не снижали наценку, которая может превышать 100%.

Леонов рассказал, что средняя оптовая цена гречневой крупы первого сорта в России выросла с 67,5 до 79,3 рубля за килограмм. Год назад килограмм гречки первого сорта в среднем стоил 57,3 рубля. Зампред правления Руспродсоюза отметил, что стоимость круп ползет вверх из-за подорожания международных перевозок на 20%.

Он объяснил, что все упаковочные материалы продолжают расти в цене. По каким-то позициям за год цена выросла в два раза. В прошлом году, добавил Леонов, поставщики за счет собственной рентабельности сдерживали рост себестоимости крупы, многие работали в минус в надежде на стабилизацию ситуации.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что окончание сбора зерновых и зернобобовых культур не привело к снижению стоимости круп.