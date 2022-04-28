«Руспродсоюз» подсчитал, насколько подорожал шашлык

Продукты заметно подорожали, и хотя мясо в список особого риска не вошло, россияне волнуются — удастся ли встретить майские праздники, как обычно, на даче и с шашлыком. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подсчитал для «360», сколько будет стоить это мясное блюдо.

За основу был взят традиционный рецепт маринада из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца. Эти продукты стоят копейки, в отличие от главного ингредиента — мяса. Полтора килограмма должно хватить на четыре порции.

«Средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля», — предупредил Дмитрий Леонов.

Итак, выяснилось, что средняя стоимость шашлыка из свинины составит 675 рублей против 581,8 рубля год назад. Шашлык из курицы теперь обойдется в 351,6 рубля вместо 281,3 рубля, а из индейки — 708,7 рубля, хотя в прошлом году он стоил 619,4 рубля.

В феврале Минсельхоз РФ пообещал, что самым значительным будет рост цен на хлеб, овощи, сахар и молоко, включая молочную продукцию. Мясо в этот список не вошло. В Российском зерновом союзе подтвердили официальный прогноз — из-за подорожания сырья могут вырасти цены и на продукты. Затем были введены санкции, влияние которых прежде всего ощутили сами жители западных стран. В той же Германии чиновники попросили граждан есть меньше мяса и готовиться к продовольственному кризису. Российские же экономисты дали несколько советов о том, на чем можно сэкономить.