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    28 апреля 2022, 12:00

    «Руспродсоюз» подсчитал, насколько подорожал шашлык

    «Руспродсоюз» выяснил, что за год шашлык подорожал почти на сто рублей

    Александра Прохорова, Екатерина Виславская

    Продукты заметно подорожали, и хотя мясо в список особого риска не вошло, россияне волнуются — удастся ли встретить майские праздники, как обычно, на даче и с шашлыком. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подсчитал для «360», сколько будет стоить это мясное блюдо.

    «Руспродсоюз» подсчитал, насколько подорожал шашлык

    За основу был взят традиционный рецепт маринада из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца. Эти продукты стоят копейки, в отличие от главного ингредиента — мяса. Полтора килограмма должно хватить на четыре порции.

    «Средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля», — предупредил Дмитрий Леонов.

    Итак, выяснилось, что средняя стоимость шашлыка из свинины составит 675 рублей против 581,8 рубля год назад. Шашлык из курицы теперь обойдется в 351,6 рубля вместо 281,3 рубля, а из индейки — 708,7 рубля, хотя в прошлом году он стоил 619,4 рубля.

    В феврале Минсельхоз РФ пообещал, что самым значительным будет рост цен на хлеб, овощи, сахар и молоко, включая молочную продукцию. Мясо в этот список не вошло. В Российском зерновом союзе подтвердили официальный прогноз — из-за подорожания сырья могут вырасти цены и на продукты. Затем были введены санкции, влияние которых прежде всего ощутили сами жители западных стран. В той же Германии чиновники попросили граждан есть меньше мяса и готовиться к продовольственному кризису. Российские же экономисты дали несколько советов о том, на чем можно сэкономить.