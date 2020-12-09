«Руспродсоюз» оценил, как запрет томатов из Азербайджана повлияет на цены

Россельхознадзор запретил привозить томаты и яблоки из Азербайджана в Россию. Но это не окажет значимого влияния на цены, заявил «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Если мы рассматриваем яблоки, то Азербайджан у нас находится на пятом месте среди поставщиков. Для примера: из Молдавии поставляется на порядок больше яблок, чем из Азербайджана. Это не основной поставщик, и выпадение небольшого объема не может сказаться на динамике цен», — пояснил Востриков.

При этом он добавил, что томатов действительно привозится из Азербайджана довольно много. Страна является их главным поставщиком, но если разобраться в поставках, то продукция является грунтовой. Томаты выращивают на земле или в теплицах. Зимой такой продукции на рынке просто нет.

«Сейчас поставка на рынок идет из индустриальных теплиц. Соответственно, в объеме предложения на рынке практически никакого выпадения не будет», — заключил исполнительный директор.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов и овощей из Азербайджана. Причиной стали обнаруженные южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Кроме того, в Россию с 14 декабря нельзя будет ввозить томаты и перец из Армавирской области Армении, пишет «Газета.ru».