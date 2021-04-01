«Руспродсоюз» не увидел проблем с сахаром на полках магазинов

Исполнительный директор «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что проблем с сахаром на полках магазинов не возникало. С 1 апреля, после вступления в силу выплат субсидий производителям, будут выполнены те заказы, которые поступали ранее.

«В конце марта производились отгрузки. Все понимали, что на распределительных центрах есть определенный запас товара, поэтому проблем с отсутствием его на полках не должно было возникнуть», — сказал он.

Востриков объяснил, что с 1 апреля для производителей начала действовать субсидия плюс пять рублей от государства за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей. А в конце марта этих плюс пяти рублей не было.

«В принципе, с 1 апреля будут выполнены те заказы, которые поступали ранее. А о том, что на полках магазинов есть какие-то пробелы, к нам информация не поступала. А значит складская логистика действительно позволяет бесперебойно снабжать население», — отметил он.

Штрафные санкции за задержку отгрузки от государства не были предусмотрены на переходный период.

Ранее ФАС не увидела нарушений, связанных с поставками сахара. В ведомстве заявили, что никаких перебоев с закупкой замечено не было.

Правительство продлило соглашение о стабилизации цен на сахар до 1 июня.