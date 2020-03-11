«Руспродсоюз» назвал продукты, которые популярны только в России

Востриков отметил, что эта продукция не востребована на международных рынках.

«У нас самые веселые культуры — это рожь, просо и гречиха, потому что мы их внутри производим и внутри съедаем. Мы если продаем их куда-то на экспорт, то это в страны СНГ, либо нашим согражданам, которые уехали, допустим, в Европу, то есть они привыкли, вот им гречу сварить поесть — это экзотика и воспоминания о родине», — пояснил он.

По словам эксперта, количество производимой ржи уменьшается в России.