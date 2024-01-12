Общество 12 января 2024, 23:48 «Русофобы и релоканты». Депутат потребовал отменить концерты Анны Асти и Малинина в Саратове Депутат Грибов потребовал отменить в Саратове концерты Анны Асти и Малинина РИА «Новости»

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Концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове необходимо отменить из-за отсутствия у артистов четкой позиции по СВО. Такое заявление в соцсети «ВКонтакте» сделал Председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов.

Певица Анна Асти ни разу не высказалась в поддержку СВО, отметил депутат. К тому же артистка «засветилась» на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

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«В Саратове вновь планируются концерты „артистов“ с неоднозначной репутацией», — написал Грибов.

По данным на сайте концертного тура Анны Асти, ее выступление запланировано на 26 марта в ЛДС «Кристалл». Однако руководство ледового дворца заявило, что у них нет соглашения с артисткой на проведение концерта.

Александр Малинин также родом с Украины, но постоянно проживает в Германии, напомнил депутат. Концерт артиста запланирован на 6 февраля в театре драмы.

«Малинин исполнял гимн бандеровцев „Червона Калина“! За это исполнение он до сих пор не принес извинений! <…> Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам», — возмутился депутат.

Малинин выпустил альбом «Червона калина» с песнями на украинском языке в 2003 году, а в 2023 году в Сеть попало видео с концерта, где артист исполняет эту песню. Дата и место концерта неизвестны. Песня сечевых стрельцов «Червона калина» считается гимном украинских националистов. Кроме этого, Малинин тоже не обозначил свою позицию по СВО, отметил Грибов.