Русофобия стала для Украины государственной политикой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал, что родственные связи между Россией и Украиной быстро не восстановить. По его мнению, вот уже несколько лет Киев проводит русофобскую государственную политику.

«Русофобия возведена, ну по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг государственной политики, внутренней государственной политики на Украине, и, конечно, это не могло не дать свои результаты печальные в плане, ну, скажем так, провоцирования таких негативных настроений в отношении нашей страны», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА «Новости».

По его мнению, для изменения русофобской политики потребуется продолжительное время, чтобы изменить атмосферу в стране, которая встанет в основу российско-украинских отношений. Песков добавил, что именно такая атмосфера нужна для родственных отношений.

Представитель Кремля на уточняющий вопрос заметил, что пик русофобии пришелся на президентство Петра Порошенко.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, о хорошем отношении к россиянам заявили 49% жителей Украины (на 5% меньше, чем в сентябре), о плохом — 39% (на 4% больше). Результаты опроса есть в распоряжении РБК.