Иностранцам, которые оскорбляют по национальному признаку и унижают честь ветеранов, могут запретить въезд в Россию. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме. О нем сообщил председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований», — заявил Хинштейн. Его процитировал «Интерфакс».

Заперт на въезд предлагают вводить для тех людей, кто унижает других по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, возбуждает ненависть или вражду, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляет память защитников Отечества, оскверняет символы воинской славы России.

Кроме того, это коснется тех, кто повреждает или уничтожает воинские захоронения, памятники, обелиски и другие мемориалы, которые увековечивают память погибших при защите Отечества, а также распространяют заведомо ложные данные о деятельности Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ. Въезд хотят запретить для тех, кто демонстрирует, пропагандирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику или символику, одобряет преступления нацистов, отрицает факты, которые установлены приговором Нюренбергского трибунала.

Хинштейн подчеркнул, что документ стал ответом на случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Он озвучил позицию «Единой России»: «Для русофобов и нацистских последышей двери в страну должны быть плотно закрыты».

Депутат добавил, что каждый такой случай должен получать правовую оценку со стороны властей государств, где это происходит. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне говорил на эту тему со своими коллегами из Казахстана и Киргизии.

Изменения должны внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Хинштейн сообщил, что МВД России поддержало законопроект.

О русофобии в странах бывшего СССР стали говорить после того, как житель Киргизии напал на русскоязычную девушку в Бишкеке.