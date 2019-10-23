«Руский Букер» временно закрылся

Литературная премия «Руский Букер» закрыта. Это подтвердил секретарь награды Игорь Шайтанов. Причина в том, что премия не смогла найти спонсоров.

«Премия закрыта, работа фонда „Русский Букер“ приостановлена. Пока фонд действует, премия может быть возобновлена в любой момент», — рассказал Шайтанов. Его слова привело РИА «Новости».

Активная фаза премии уже прошла, добавил Шайтанов. Если спонсор появится, то организаторы возобновят работу. Нет — значит, придется закрывать и премию, и фонд.

Ранее на сайте премии появилось сообщение, что организаторы приостанавливают свою работу. В последний раз премию вручали в 2017 году, после чего финансирование закончилось и денег на проведение церемоний и награждения просто не стало.

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«Последний раз старейшая независимая премия, присуждаемая за лучший роман года на русском языке, вручалась в 2017 году. В течение двух последующих лет она была приостановлена по причине отсутствия финансирования», — рассказали в пресс-службе премии.

За эти два года велись многочисленные переговоры и поступали предложения, но в конце концов они не дали результата. Учитывая формат премии и ее репутацию, далеко не каждое предложение могло быть принято, добавили организаторы.

Фонд «Русский Букер», который занимается организационно-финансовым обеспечением и юридическим представительством престижной награды, был учрежден в 2002 году. Председателем фонда остается баронесса Эмма Николсон.