«Русал» подал иск против Потанина для защиты акционеров «Норникеля» | 360°

Общество 24 октября 2022, 08:42 «Русал» подал иск против Потанина для защиты акционеров «Норникеля» «Русал» подал иск против Потанина и его компании РИА "Новости"

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«Русал» подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом сообщили на сайте компании.

Свои претензии «Русал» объяснил неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК «Норильский никель».

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«Под управлением г-на Потанина „Норникель“ утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы», — сказано в сообщении.

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В компании обратили внимание, что это стало причиной убытков, которые понесли «Норникель» и его акционеры.

«Русал» видит главой «Норникеля» независимого руководителя. Кроме того, компания настаивает на возмещении убытков, которые должен определить суд.

В компании напомнили, что до этого делались пытки вступить в переговоры с Потаниным для внесудебного урегулирования претензий, которые не принесли результатов.

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