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    11 декабря 2020, 16:25

    Рунический провидец поделился прогнозом на 3 последние пятницы года

    Алена Макаренко

    До конца 2020 года осталось три пятницы — 11, 18 и 25 декабря. Что ждет россиян в эти дни, рассказал рунический провидец Игорь Вечерский. Об этом сообщило ИА Nation News.

    В 2020-м много значимых событий случилось именно в этот день недели. Оставшиеся три пятницы наступят либо в преддверии, либо во время солнцестояния и затмения солнца.

    «Поэтому они не завершатся бесследно для нашего мира. Грядут перемены, возможны неожиданности и новые витки столкновения интересов», — заявил Вечерский.

    Рунический провидец призвал обратить внимание на роль скандинавских богинь Фрейи и Фригг в эти дни.

    «Это богини любви и войны, семьи и продолжения рода, которые, как известно, занимают высокие позиции в божественной иерархии», — отметил эксперт.

    Фрейя имеет право выбирать души павших на поле боя воинов даже до самого Одина.

    Вечерский предложил обратить на них пристальное внимание по причине происходящих сейчас процессов и перспектив развития человечества.