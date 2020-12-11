Рунический провидец поделился прогнозом на 3 последние пятницы года

В 2020-м много значимых событий случилось именно в этот день недели. Оставшиеся три пятницы наступят либо в преддверии, либо во время солнцестояния и затмения солнца.

«Поэтому они не завершатся бесследно для нашего мира. Грядут перемены, возможны неожиданности и новые витки столкновения интересов», — заявил Вечерский.

Рунический провидец призвал обратить внимание на роль скандинавских богинь Фрейи и Фригг в эти дни.

«Это богини любви и войны, семьи и продолжения рода, которые, как известно, занимают высокие позиции в божественной иерархии», — отметил эксперт.

Фрейя имеет право выбирать души павших на поле боя воинов даже до самого Одина.

Вечерский предложил обратить на них пристальное внимание по причине происходящих сейчас процессов и перспектив развития человечества.