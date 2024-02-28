Общество 28 февраля 2024, 16:58 RuNews24.ru: участники СВО и волонтеры посетили тематическую встречу «Сильнее стали»

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В РФ стартовали тематические встречи «Сильнее стали», которые организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках марафона «Служение». Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.

Одно из мероприятий состоялось 27 февраля. В конгрессно-выставочный центр «Патриот» были приглашены служащие из муниципалитетов, которые являются участниками СВО, а также их семьи и волонтеры.

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Как отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, эти встречи посвящены людям, заслуживающим миллиона добрых слов.