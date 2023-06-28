28 июня 2023, 16:43
RuNews24.ru: компьютерные игры могут повысить интеллектуальные способности детей
Компьютерные игры положительно сказываются на повышении интеллектуальных способностей детей. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru со ссылкой на гендиректора группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игоря Пугачева.
По словам эксперта, шведские ученые провели исследование и выяснили, что играющие в компьютерные игры дети увеличивают свой IQ в среднем на 2,5 пункта. Это объясняется тем, что такое времяпровождение требует активного мышления и стратегического планирования.
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Пугачев также отметил, что во время игр дети развивают логику и навыки пространственного восприятия.
Дети
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