Общество 28 июня 2023, 16:43 RuNews24.ru: компьютерные игры могут повысить интеллектуальные способности детей

Читать 360tv в

Компьютерные игры положительно сказываются на повышении интеллектуальных способностей детей. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru со ссылкой на гендиректора группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игоря Пугачева.

По словам эксперта, шведские ученые провели исследование и выяснили, что играющие в компьютерные игры дети увеличивают свой IQ в среднем на 2,5 пункта. Это объясняется тем, что такое времяпровождение требует активного мышления и стратегического планирования.

Реклама

Пугачев также отметил, что во время игр дети развивают логику и навыки пространственного восприятия.