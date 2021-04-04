Румынский тренер по футболу уволился после первоапрельской шутки

Румынский футбольный клуб «Индустрия Гальда же Жос» после неудачной первоапрельской шутки остался без тренера. Об этом рассказал журналист Эмануэль Роши на своей странице в Twitter.

Руководство клуба решило подшутить над тренером Стефаном Фогороси и попросило один из местных сайтов разместить новость о том, что тот был уволен с должности после трех неудачных матчей.

Фогороси понял, что это сообщение было просто шуткой, но тем не менее он был обижен до такой степени, что не пришел на тренировку, а после и вовсе решил покинуть свой пост.

Футбольный клуб «Индустрия Гальда де Жос» после 14 матчей третьего дивизиона чемпионата Румынии занимает последнюю строчку турнирной таблицы. В его активе четыре очка.

Volkswagen 30 марта заявил о смене названия в США на Voltswagen. Так он якобы решил подчеркнуть переход на производство электромобилей. Вот только через несколько часов автоконцерн назвал это первоапрельской шуткой. Пока иностранцы возмущаются маркетинговым ходом, россияне шутят, что уже давно переименовали бренд. Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял всю ответственность за новость с переименованием американского подразделения. Он отметил, что первоапрельская шутка принесла не только минусы, но и плюсы для компании.