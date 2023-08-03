Общество 03 августа 2023, 17:20 Румынию предупредили о дополнительных мерах в ответ на действия против дипломатов России МИД в ответ на действия Румынии ввел квоты на численность персонала дипучреждений страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия дала симметричный ответ на действия Румынии по сокращению дипломатического присутствия РФ в стране. Информацию об этом опубликовали на сайте Министерства иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что 3 августа в МИД вызвали временного поверенного в делах Румынии Константина Ионицэ. Ему вручили ноту о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России.

Реклама

Это стало ответом на ограничения, касающиеся посольства РФ в Бухаресте и российского Генконсульства в Констанце, подчеркнули в пресс-службе.

В МИД добавили, что румынские власти продолжают последовательно проводить недружественную политику по отношению к России, в том числе заниматься искусственными и ничем не обоснованными препятствиями в работе российских дипломатов.

«Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», — предупредили в ведомстве.