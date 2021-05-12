Руководство «Зимней вишни» частично признало вину по делу о смертельном пожаре

Руководство торгового центра «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о смертельном пожаре в 2018 году. Жертвами возгорания стали 60 человек.

О частичном признании вины руководством ТЦ сегодня заявил прокурор в ходе прений в Заводском районном суде Кемерова, сообщило РИА «Новости».

Как уточнил представитель гособвинения, вину частично признали Юлия Богданова, Георгий Соболев и Надежда Судденок.

«Остальные фигуранты не признают вовсе», — подчеркнул он.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности.

Всего по делу о трагедии в Кемерове проходит три судебных процесса. Осенью прошлого года собственник сгоревшего центра Вячеслав Вишневский также отказался признавать свою вину.

По данным следствия, в 2013–2014 годах он через посредника дал взятку семь миллионов рублей начальнику Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области и открыл «Зимнюю вишню» без разрешения, с многочисленными нарушениями проектной документации. Вишневский пытался скрываться в Польше. Но его экстрадировали в марте 2020 года.