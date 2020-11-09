Руководство «Зенита» прокомментировало скандал с интимным видео Артема Дзюбы

«Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен», — заявил Медведев и добавил, что частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Накануне в Сети появилось интимное видео Дзюбы, после чего спортсмена начали травить. 8 ноября он вышел на поле в составе «Зенита» против «Краснодара» без капитанской повязки. Форвард забил гол и принес своему клубу победы.

Какое-то время он хранил молчание на фоне разразившегося скандала. Сегодня он заявил, что как и любой другой человек не идеален и совершает ошибки. Дзюба отметил, что в случившемся он виноват сам, и поблагодарил тех, кто не отвернулся от него в трудную минуту. После публикации видео футболиста поддержали некоторые известные люди и простые интернет-пользователи.