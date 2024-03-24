Общество 24 марта 2024, 11:21 Руководство ВДНХ пообещало помочь семьям погибших в теракте ВДНХ передаст часть выручки семьям погибших в Crocus City Hall Unsplash

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Гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров заявил, что выставка и ее ряд резидентов смогут направить выручку, полученную за выходные, пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе ВДНХ рассказали, что 24 марта для посетителей будут доступны ряд музеев и выставочных залов. Ограничения, введенные из-за общероссийского дня траура, коснулись только развлекательных павильонов, а также спортивных мероприятий. На территории ВДНХ работает бесплатный транспорт.

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Трагедия произошла 22 марта в Красногорске. Второй день подряд здесь работают волонтеры. Они раздают чай и печенье москвичам, пришедшим почтить память погибших.

По данным Минздрава региона, число пострадавших увеличилось до 154 человек. Жертвами стали 133 человека.